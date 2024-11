Lanazione.it - Calcio. Seconda. Migliarino Vecchiano ci crede

Pisa 19 novembre 2024 – InCategoria nel girone A ilespugna Ricortola 1–2 e prosegue l’inseguimento alla capolista Fivizzanese che cala il poker a Corsanico (0–4). A Marina di Massa è stata una vittoria sofferta contro un Ricortola che a dispetto della propria classifica ha dimostrato di essere una buona squadra. Un tempo per parte, con gli ospiti che vanno in vantaggio con Coli. Primo tempo che si chiude col vantaggio per il. Il pareggio massese arriva ad una decina di minuti dalla fine, al termine di un secondo tempo giocato tutto in attacco dalla squadra di casa. Un pareggio che sarebbe stato meritato, ma al novantesimo è arrivato il gol di Aufiero, ben assistito dal neo-entrato Baldacci, che ha scaraventato in rete il pallone che permette aldi rimanere in scia della corazzata Fivizzanese.