Gaeta.it - Arresto di Ahoo Daryaei: la studentessa iraniana che ha sfidato l’autorità nel nome della libertà

Facebook WhatsAppTwitter, giovane, è sotto i riflettori da oltre due settimane dopo il suo contoversoavvenuto il 2 novembre. La ragazza ha attirato l’attenzione internazionale quando, in segno di protesta contro il velo obbligatorio imposto alle donne in Iran, si è spogliata nel cortile dell’Università Azad di Teheran. Questo gesto audace ha scatenato una serie di eventi, portandoa essere rinchiusa in un istituto psichiatrico. Per mantenere viva l’attenzione sulla sua situazione, l’artista Nicola Urru ha realizzato un’imponente opera sulla spiaggia di Platamona, in Sardegna, raffigurante la ragazza prima del suo.Il gesto di protestaIl giorno del suoha infranto le norme sociali e culturali imposte dal regime iraniano, strappando di dosso il velo e gli indumenti che considerava simboli di oppressione.