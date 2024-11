361magazine.com - Antibiotici, troppi e usati male: in Italia 12mila vittime all’anno. Nel 2050 prima causa di morte

Leggi su 361magazine.com

e il rischio che non facciano più effetto è altissimo. L’maglia nera dell’UE per il numero diL’ha ilto nell’Unione Europea per le moti dovute alle infezioni che resistono nonostante le cure ai farmaci. In Europa ogni anno si contraggono più di 670 mila infezioni da batteri resistenti agliche sono ladi oltre 35 mila decessi, di cui circa, avviene in.Un dossier dell’Agenziana del Farmaco evidenzia come l’sia di fatto il Paese con maggiori criticità sia in fatto di antibiotico-resistenza, sia di consumi di. Solo nel biennio 2022-23, 430mila persone ricoverate in ospedale hanno preso un’infezione durante la degenza: l’8,2% del totale dei pazienti contro una media Ue del 6,5%.