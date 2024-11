Thesocialpost.it - Allarme contaminazione da Escherichia coli nello stracchino: richiamato del Ministero

Richiamo alimentare: allerta sullo stracchino Lago Iseo. Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo precauzionale di un lotto di stracchino Lago Iseo, prodotto dalla Formaggeria Camuna, a causa della possibile presenza di Escherichia coli STEC. Il problema è emerso durante controlli del produttore su un lotto di formaggella (L.4224) fabbricato nello stesso periodo. Il prodotto interessato è lo stracchino venduto in forme intere da circa 1,5 kg, identificato con il lotto 1741024 e privo di una data di scadenza. È stato confezionato dalla Formaggeria Camuna e prodotto dall'Azienda Agricola La Bratta di Foresti Matteo, il cui stabilimento si trova in via Giovanni XXIII 13, Corte Franca (Brescia). I marchi di identificazione del prodotto sono IT 03 1806 CE e IT A5B65 CE.