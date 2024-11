Al Palazzo dei Congressi dell’Eur celebrati i 70 anni del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 19 novembre 2024 – Un grande evento ha celebrato i 70delOro aldei, a Roma. Tantissimi gli atleti presenti, applauditi. Tra di essi, gli Azzurri di Parigi 2024. Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Bebe Vio Grandis.Lo stesso Ceccon ha detto, come riporta l’Ansa: “..un periodo fuori dall’Italia, che sia in Australia o negli Stati Uniti. L’obiettivo è andare da gennaio per fare la preparazione per i Mondiali”. L’oro olimpico dei 100 dorso punta alla medaglia iridata. E lo fa anche Gregorio Paltrinieri. Che parteciperà, anche, ai Mondiali in Vasca Corta di dicembre. Lo stesso Paltrinieri ha detto: “L’obiettivo è arrivare competitivo ai Giochi. Per il futuro conta solo arrivare bene all’Olimpiade”.E’ il pensiero, anche, di Bebe Vio Grandis, pluricampionessa paralimpica.