Thesocialpost.it - Agrigento, l’ex bidello Mosè Micchichè cade dal balcone e muore

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia a Santa Elisabetta:ndo daldaldi un’abitazione ein ospedale durante la notte. La tragedia ha scosso il piccolo centro di Santa Elisabetta, un paese nell’Agrigentino con circa 3.000 abitanti, dove tutti si conoscono e dove ora non si parla d’altro. A perdere la vita è statoMicciché, 68 anni, exnoto e stimato in tutta la comunità. Il pensionato, andato in quiescenza circa un anno fa, stava apparentemente svolgendo dei lavori in un’abitazione, ma le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.Leggi anche: Prende a pugni il capotreno e scappa: ancora un’aggressione terribileLeggi anche: Incidente mortale in A4, furgoncino tra due camion: morta la donna che lo guidavaL’incidente e i soccorsiNel pomeriggio di ieri, Micciché è precipitato dala seguito di quello che sembra essere stato un incidente domestico.