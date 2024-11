Lanazione.it - Violenza, una mozione bipartisan: “Investire subito nella prevenzione”

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 18 novembre 2024 – Donne in prima linea contro la. Sono le consigliere comunali della Spezia che, con unache abbraccia tutti i gruppi politici, vogliono far sentire la propria voce rispetto agli episodi diche, anche sul nostro territorio, non accennano a diminuire. Questa sera, in consiglio comunale, ci sarà anche unatutta loro, per impegnare il sindaco Pierluigi Peracchini e la giunta comunale a mettere in campo una serie di iniziative die di sostegno alla lotta contro lasulle donne. Firmatarie dellasono Martina Giannetti, Viviana Cattani, Piera Sommovigo, Patrizia Flandoli, Giorgia Lombardi, Gina Gabriella Crovara, Barbara Pettinati, Stella Pollina, Giulia Giorgi, Barbara Ratti e Miriam Mercedes Rodriguez.