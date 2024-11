Gaeta.it - Vettura in fiamme sulla A14: conducente illesa grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio sensazionale ha avuto luogoA14, dove un’auto ha preso fuoco, fortunatamente senza conseguenze per la. L’interventodei vigili del fuoco ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza di tutti.L’incendio dell’autoA14Nella tarda mattinata di oggi, precisamente alle 12.40, i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio che ha coinvolto un veicolo al chilometro 269 della A14, in direzione nord. L’auto, di proprietà di una donna, ha cominciato a bruciare mentre si trovava in territorio comunale di Porto Sant’Elpidio, nella provincia di Fermo. Secondo le prime ricostruzioni, laha avuto la prontezza di riflessi necessaria per accostare il veicolo in modo sicuro e allontanarsi prima che leavvolgessero totalmente l’automobile.