Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Matteo Gabbia recupera: può giocare dal 1’? Le ultime

Leggi su Dailymilan.it

Ilsi prepara al big match con lae potrà contare sul recupero di: il centrale puòdal 1’? Le ultimecorreil recupero per la sfida casalinga contro lae secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore si sarebbe posto un obiettivo non indifferente: ovvero quello di ottenere una maglia da titolare per il big match contro la formazione bianconera. Ricordiamo che il centrale italiano ha praticamente smaltito il problema muscolare al polpaccio rimediato prima della sfida contro il Napoli.Ecco che, quindi, nella giornata di lunedì 18 novembre, con la ripresa degli allenamenti,dovrebbe svolgere tutta la sessione con il gruppo. Il tempo per ritrovare velocemente la condizione fisica ottimale, poi, non manca e l’ipotesi di cercare di scalzare nuovamente uno tra Thiaw o Tomori nelle gerarchie di Fonseca potrebbe presto diventare realtà.