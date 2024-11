Sport.quotidiano.net - Vaiano tra i borghi e la Torre Melagrana, le foto della prima edizione

(Prato), 18 novembre 2024 – Per gli appassionaticorsa in collina, anche una pioggia incessante non è riuscita a rovinare l’atmosfera di questadi “tra ie la”. L'evento è stato un’occasione unica per scoprire nuove e affascinanti location.tra ie laLa manifestazione si è svolta a, sotto l’attenta organizzazionePodistica Prato Nord, guidata dal presidente Daniele Mulinacci, che si è dichiarato estremamente soddisfattoriuscita dell’evento. La gara ha visto la partecipazione di ben 350 tra podisti e camminatori, un successo considerevole per una. Come da tradizione, non poteva mancare il celebre "Terzo tempo", un momento di ristoro che ha saputo deliziare tutti i partecipanti con specialità irresistibili: dai coccoli fritti serviti con prosciutto e stracchino, simbolo di genuinità e convivialità, a tante altre bontà locali.