Ilrestodelcarlino.it - Traversara: Elena Ugolini trionfa nella frazione martoriata dall’alluvione

(Ravenna), 18 novembre 2024 – Una vera e propria anomalia elettorale, quella che si è registrata adi Bagnacavallo (Ravenna)dalle alluvioni in Romagna a settembre e a ottobre. Se Michele de Pascalea livello regionale, provinciale e persino nel complesso a quello comunale, nel piccolo abitato che conta meno di 500 abitanti a imporsi è. Anche se, più di anomalia, si potrebbe forse trattare di un desiderio di far sentire la propria voce, come sottolineato anche da un dato di affluenza decisamente più alto rispetto a quello dell’intera Emilia Romagna. Asi è recato alle urne il 62,06% degli aventi diritto, con la candidata del centrodestra che si attesta al 57,42% delle preferenze contro il 39,52% di de Pascale, che oltre ad essere sindaco del capoluogo è anche presidente della provincia di Ravenna.