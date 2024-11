Gaeta.it - Tragedia a Ercolano: esplosione in casa di fuochi d’artificio causa tre morti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’orribilescuote, portando alla luce una situazione di pericolo e un grave lutto per la comunità. Il sindaco Ciro Buonajuto ha descritto la scena di devastazione, confermando che tre persone hanno perso la vita adello scoppio di unaadibita a deposito di. Questo tragico evento è accaduto in un contesto di totale assenza di autorizzazioni, ponendo interrogativi sulla legalità delle attività che si svolgevano nel palazzo.La dinamica dell’e le vittimeLa detonazione ha avuto luogo in un’abitazione situata nel cuore di, un comune italiano che si affaccia sul Golfo di Napoli. Le vittime, due giovani donne di 23 e 26 anni e un ragazzo di 18 anni di origine straniera, hanno tragicamente perso la vita in un’che ha lasciato la comunità sconvolta.