Bergamonews.it - “The Games Market”, la piattaforma che sfrutta l’AI per il mercato dei videogiochi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Dal 2017 ad oggi, ildeiha subito un’impennata: il giro d’affari di questo settore a livello globale vale ben 245 miliardi di dollari. In Italia il segmento diè valutato 2,3 miliardi di euro, registrando un +5% rispetto al 2022 e facendo volare il bel paese nella top 5 dei paesi europei.Da un’intuizione dell’imprenditore bergamasco Alberto Trussardi nasce “The”, unplace che vuole affiancare i collezionisti e fornirgli gli strumenti per prendere decisioni consapevoli nell’acquisto di nuovi.Il sito utilizza un’architettura di intelligenza artificiale in grado di mostrare l’andamento di prezzo di un videogioco nel tempo e, tramite, fornire una previsione del valore futuro sia a ribasso che a rialzo.Trussardi, imprenditore nel mondo digitale, da più di 25 anni è un collezionista di titoli Nintendo.