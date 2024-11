Gaeta.it - Thanksgiving: il brunch esclusivo dell’Aleph Rome Hotel per festeggiare la gratitudine

Facebook WhatsAppTwitter Il, noto anche come Giorno del Ringraziamento, rappresenta un momento cruciale per la cultura americana, caratterizzato da celebrazioni die convivialità. Quest’anno l’Aleph, parte della Curio Collection by Hilton, ha programmato unper il 28 novembre presso lo Sky Blu Restaurant, pensato per offrire un’esperienza gastronomica unica. Questo evento meno formale permetterà ai partecipanti di immergersi nella tradizione culinaria del, unendo i sapori tipici con un’atmosfera elegante.L’offerta gastronomica: un menu ispirato alla tradizionePer rendere omaggio alla tradizione gastronomica del, lo Chefha selezionato ingredienti freschi e ricette evocative. Ilavrà inizio con l’Aleph Pie, un antipasto originale che celebra i gusti dell’autunno, combinando creatività e ingredienti di stagione.