Iodonna.it - Sarà l’ultima tournèe nei grandi teatri lirici, la più importante e perfetta. Ma non debutterà, come previsto, il 21 novembre. La prima data è stata rimandata al 15 gennaio per motivi di salute

Tour posticipato per Claudio Baglioni. Con una nota sui social, il cantante ha informato il pubblico che la partenza del tour neiitaliani Piano di Volo Solotris, che avrebbe dovuto debuttare il 21al Teatro Lirick di Assisi, èposticipata al 15. Il motivo? Problemi di. La star della musica italiana, infatti, ècolpita da una epicondilite al gomito destro e da una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale che l’hanno costretto allo stop. Claudio Baglioni, mille giorni per dire addio: «Mi fermo nel 2026, mi concedo il giro d’onore» X Leggi anche › Claudio Baglioni, parte il tour “Dodici note solo”, il suo nuovo one-man-show Claudio Baglioni, tour rimandato per problemi diIl problema diche ha colpito l’artista «non permette lo svolgimento di un concerto one man show voce e altri strumenti e la prognosi prescritta è di 60 giorni di riposo assoluto», viene specificato nella nota.