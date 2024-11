Chiccheinformatiche.com - Salve, posso parlarti un attimo? – Attenzione alla truffa Whatsapp

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Lasuche inizia con il messaggio “un?” si sta diffondendo in Italia. In questo schema, itori inviano messaggi da numeri sconosciuti, spesso fingendosi amici o parenti in difficoltà, per instaurare fiducia e successivamente richiedere denaro o informazioni personali.un? Come funziona laIltore invia un messaggio generico (da un numero estero sconosciuto), come “un?”, per avviare la conversazione. Fingendosi una persona conosciuta, iltore racconta una storia plausibile, spesso legata a una situazione di emergenza. Dopo aver guadagnato la fiducia dell’utente, iltore chiede un aiuto finanziario immediato, fornendo dettagli per il trasferimento di denaro.Come proteggersi dSe ricevi un messaggio sospetto, contatta direttamente la persona tramite un altro canale per confermare la sua identità.