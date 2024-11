Quotidiano.net - Precipitato dal quinto piano, la morte dell’étoile russa è un giallo

Roma, 18 novembre 2024 – Primo ballerino del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Artista d’onore di Russia, ma anche amorevole padre di due bambini, Vladimir Shklyarov è morto all’età di 39 anni, precipitando daldi un condominio di lusso nella notte di sabato. Il decesso è stato confermato dal teatro Mariinsky, che non ha però dato informazioni precise sulle circostanze della caduta. Le autorità russe hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica di quanto accaduto, che al momento – secondo quanto riportato dalla Ria Novosti – è considerato un incidente. L’agenziacita anche una fonte tra i soccorritori, che afferma che Shklyarov “è morto per cause naturali. Non si tratta di un crimine”. Su altri media russi sono comparse numerose illazioni riguardanti ladel ballerino, alcune alludono al suicidio.