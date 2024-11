Metropolitanmagazine.it - Perché siamo così obsessed dalle labbra voluminose (e i lip plumper)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Averepiene e carnose non è più solo un desiderio occasionale, ma una vera e propria tendenza estetica. Da tempo, la “lip augmentation” è diventata un fenomeno popolare, inizialmente spinto da icone come Kylie Jenner che nel 2015 ha svelato l’uso di filler, aprendola strada a un’era disempre più protagoniste. Questa moda ha scatenato una serie di pratiche – dai ritocchi estetici ai trucchi di bellezza temporanei – che continuano a spopolare sui social e non solo. Ma come scegliere tra filler permanenti e lipistantanei?Da dove nasce l’ossessione per le(e il beauty che rimpolpa)?Vi facciamo subito un piccolo spoiler: i trattamenti per aumentare il volume dellenon nascono con uno scopo estetico, ma medico. Ebbene sì. Tutto parte nel 1800, quando si utilizzavano interventi di ricostruzione per pazienti con deformazioni, come nel caso dei malati di tubercolosi.