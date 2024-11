361magazine.com - Pelle subito più giovane con il fondotinta e il correttore in siero ricchi di vitamine. Le formule amate dalle celebrità!

luminosa, piùe dall’aspetto levigato e sano. Arrivano, per le amanti delleanti età e del “male-up no make up”, ile ilche fanno bene allaLa tendenza “make-up no make-up” è in costante crescita e sono sempre di più le celebrities e le addicted che selezionano con curae correttori iper naturali che fanno bene allae che, allo stesso tempo, illuminano l’incarnato, compattano, idratano e donano al viso un aspetto più, fresco e riposato. Lein, poi, sembrano aver quasi del tutto sostituito prodotti cremosi e dall’effetto “mascherone”, favorendo un concetto di bellezza più fresco e naturale.Per questo motivo Bourjois ha trovato il segreto parigino per unadall’aspetto sano e radioso. Il cadeau ideale da regalarsi o regalare per questo Natale 2024!Si tratta del nuovo Healthy Mix Serum Foundation, un prodotto innovativo che unisce unperfezionatore a un, e del nuovo Healthy Mix Serum Concealer, une trattamento contorno occhi 2 in 1, perfetti per un make-up clean & vegan ispirato alla skincare e arto con ingredienti naturali.