Lapresse.it - Papa: “Indagare se a Gaza ci sia genocidio”, ambasciata Israele: “Diritto di autodifesa”

“A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbecon attenzione per determinare se si inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali”. Parole diFrancesco affidate a una delle anticipazioni de ‘La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore’, libro scritto dalper il Giubileo. Bergoglio, nel volume, ha lanciato una riflessione su quanto sta accadendo in Medioriente, una riflessione che ha fatto molto rumore tanto da suscitare anche una reazione dall’israeliana presso la Santa Sede.“Il 7 ottobre 2023 c’è stato un massacro genocida di cittadini israeliani e da alloraha esercitato il propriodicontro i tentativi provenienti da sette diversi fronti di uccidere i suoi cittadini.