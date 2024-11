Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, il padre di Tommaso Franchi svela: “Mio figlio si distingue dagli altri”

LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, ildicommenta il suo percorso al GFSU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NONPIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96Sabato 16 novembre 2024 è andata in onda l’intervista radiofonica di Giacomodel gieffinoal GF (Screen video Mediaset Infinity)Chiacchierando con Giada Di Miceli ildiha detto la sua in merito all’esperienza che ilsta vivendo al Grande Fratello. Tra le varie cose ha detto: “Devo dire che piace, non c’è niente da dire. Riscuote successo, dai, è un rubacuori! Ha fatto perdere la testa? Perdere la testa, ora non esageriamo!”Nella casa più spiata d’Italia l’idraulico ha iniziato un flirt con MariaVittoria, sembrava esserci avvicinato anche a Maica ma ha poi chiarito che la vedeva solo come un’amica.