Puntomagazine.it - Napoli: Tragica aggressione in un campetto da calcio, accoltellato un minorenne

Leggi su Puntomagazine.it

- Un pomeriggio di giochi stravolto dalla violenza: un ragazzinoda un coetaneo in un campo da calcettoUna violentaha scosso un tranquillo pomeriggio di giochi in un campo da calcetto, dove un ragazzino di soli 13 anni è statoda un coetaneo di appena 10 anni. L’episodio è avvenuto mentre la vittima stava giocando a pallone con alcuni amici, quando un altro giovane si è avvicinato chiedendo insistentemente di ricevere il pallone.Secondo la ricostruzione dei fatti, il tredicenne stava per passare il pallone a un compagno di gioco quando il ragazzino, fino a quel momento sconosciuto, ha estratto un coltello dalla tasca e lo ha colpito alla coscia sinistra. Dopo l’, il giovane assalitore è fuggito via, lasciando la vittima in preda al dolore.