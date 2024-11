Nerdpool.it - Mufasa: Il Re Leone, i nuovi, incredibili, poster del film

Prima di tornare nelle Terre del Branco, il 20 dicembre, la Disney ha fatto debuttare ottodei personaggi che raffigurano il cast di: Il Re. In parte prequel e in parte sequel de Il Redel 2019. Il nuovodel regista premio Oscar Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk e Moonlight) racconta la storia di un orfano che un giorno sarebbe diventato.Un giovane(Aaron Pierre di Ridge Ribelle, che sostituisce il compianto James Earl Jones). Attraverso dei flashback, Rafiki (John Kani) racconta la leggenda dialla giovane cucciola diKiara (Blue Ivy Carter al suo debutto cinematografico). Figlia di Re Simba (Donald Glover) e della Regina Nala (Beyoncé Knowles-Carter).Oltre al ritorno del duo canoro Hakuna Matata, composto dal suricato Timon (Billy Eichner) e dal facocero Pumbaa (Seth Rogen).