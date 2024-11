Movieplayer.it - Matilda De Angelis: "I reality non mi attirano per niente, sono una sofferenza"

Dal palco del Linea d'Ombra Festival Salerno, che si è concluso nel weekend, la protagonista di Citadel: Diana ha bocciato la formula delshow. Tra gli ospiti del Linea d'Ombra Festival 2024, manifestazione salentina co-diretta da Boris Sollazzo e Peppe D'Antonio, ancheDe, star della serie Prime Video Citadel: Diana. All'assalto del piccolo schermo con il format internazionale creato dai fratelli Anthony e Joe Russo, l'attrice si è soffermata sulla direzione intrapresa dalla sua carriera, in particolare sull'equilibrio tra grande e piccolo schermo, bocciando, però, categoricamente ishow. "Pechino Express lo farei perché è una cosa pazzesca, ma il format delshow non mi attira. Non saprei stare in tv In quella maniera, ne soffrirei troppo" ha ammesso l'attrice, che .