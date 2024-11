Anteprima24.it - Marcianise: lunedì 25 l’inaugurazione della panchina rossa

Tempo di lettura: 2 minuti25 novembre in occasioneGiornata internazionale per l’eliminazioneviolenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite venticinque anni fa, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta ha previsto in piazza Umberto I, a partire dalle ore 15.30, una manifestazione sul tema dell’educazione al genere e alle pari opportunità.L’evento vedrà la partecipazione degli studenti degli istituti presenti sul territorio che presenteranno degli elaborati sul tema e si aprirà con’ che sarà scoperta dall’assessore alle Pari Opportunità, l’avvocato Carmen Posillipo, professionista da sempre impegnata nella promozione dei valoriparità di genere, insieme al sindaco Antonio Trombetta e alla consigliera comunale e regionale Maria Luigia Iodice.