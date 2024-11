Oasport.it - Lo slalom azzurro scompare in quel di Levi. Un fine settimana disastroso per l’Italia

Leggi su Oasport.it

Ilnero delloitaliano. La Coppa del Mondo di sci alpino ritornava con un doppio appuntamento tra i rapid gates eha recitato il ruolo della comparsa, con una due giorni davvero molto deludente per tutta la squadra azzurra sia al femminile sia al maschile. Una clamorosa debacle, visto che, su dodici atleti al cancelletto di partenza, la sola Martina Peterlini è riuscita a qualificarsi per la seconda manche.Si sapevano e si conoscevano ormai da tempo le difficoltà dellofemminile azzurre e sono state confermate in un sabato assolutamente non positivo per i colori azzurri. Martina Peterlini si è difesa ed è comunque riuscita allaa concludere a punti con il diciassettesimo posto. Un piazzamento vicino alla Top-15 che può comunque essere di incoraggiamento per l’azzurra, che già da Gurgl vuole sicuramente migliorare ultimamente.