Lo schiaffo di Jorge Martin

Nella storia del mondiale di MotoGP del 2024 c’è un momento che potrebbe aver avuto un peso più grande di quello che si era immaginati all'inizio, e che risale al week-end del GP del Mugello, tra la fine dello scorso maggio e l’inizio di giugno, quando la Ducati ha deciso chi avrebbe affiancato Pecco Bagnaia nel team ufficiale per i prossimi due anni.Una scelta attesa da tempo, il cui esito oscillava tra due piloti che in questa stagione hanno corso in team satelliti della casa di Borgo Panigale: da un latoMartín, vice-campione del mondo nel 2023 e in quel momento in testa alla classifica generale, in forza al Team Prima Pramac dal 2021; dall’altro Marc Márquez, l’otto volte campione del mondo appena arrivato in Ducati col Team Gresini Racing e subito forte in sella alla moto italiana.