Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 2-1, Italia-Polonia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: avvio senza timori, gran livello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP2-1 Bella battuta esterna, in rete la risposta di.40-15 Battuta vincente al centro di.30-15 Rovescio profondo dell’azzurra, lungo il diritto di.15-15 In rete il rovescio dell’azzurra, che perde lo scambio sulla diagonale.15-0 Pazzesco e violento diritto vincente incrociato dell’azzurra.1-1 Spinge bene, ma sbaglia il diritto lungolinea. Serve avere coraggio, la vittoria di Bronzetti deve darle la tranquillità di osare.40-15 Accelerazione di diritto lungolinea di.30-15 Larghissimo il diritto lungolinea della polacca.30-0 Lunga la risposta di rovescio dell’na.15-0 Battuta vincente al corpo di.1-0 In rete la risposta di rovescio della polacca.