Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Swiatek/Kawa, Italia-Polonia 1-1 BJK Cup in DIRETTA: inizia il doppio decisivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.45 In corso la fase di riscaldamento.22.43 Lava a caccia della prima finale della sua storia. L’ha giocato l’ultima nel 2023, perdendo contro il Canada.22.42 Le giocatrici fanno il loro ingresso in campo.22.41 La vincente trase la vedrà in finale con una tra Slovacchia e Gran Bretagna.22.40 Smaltita l’amarezza della sconfitta di Jasminein singolare, dobbiamo però ammettere che siamo dove volevamo essere, e dove forse non speravamo di arrivare. Le azzurre partivano infatti sfavorite in entrambi i singolari, ma Lucia Bronzetti ha ribaltato il pronostico contro Magda Linette.22.38 Ilinizierà intorno alle 22.50.22.36non è una specialista, ma è pur sempre una singolare. E in coppia conha sconfitto Bouzkova/Siniakova.