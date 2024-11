Ilnapolista.it - L’ex campione Mo Farah ha inseguito i ladri che gli avevano rubato il cellulare e l’ha recuperato

La leggenda dell’atletica Mosi è ritrovato ad inseguire il furgone deiche gliil.Secondo quanto riportato dal Daily Mail, è entrato in azione dopo che i truffatori si erano imbucati a casa sua mentre era fuori a correre con sua moglie Tania. E ha dimostrato di avere ancora grandi capacità atletiche. La coppia, infatti, come spiega il quotidiano:Si stava godendo una piacevole corsa vicino casa e Sir Mo aveva deciso di lasciare il suosul lato di una strada privata, per riprenderlo poi a fine allenamento. Pochi istanti dopo, ha notato un grande furgone bianco, insolito rispetto alle auto sportive e ai Suv di alta gamma che di solito si vedono nella tenuta esclusiva. Il veicolo, che aveva due uomini all’interno, si è fermato per consentire a uno di loro di afferrare il telefono prima di ripartire.