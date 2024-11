Ilrestodelcarlino.it - La Lube in casa non sbaglia un colpo. Strapazzata Modena in tre set

CucineCivitanova 3 Valsa Group0 CUCINE: Chinenyeze 6, Gargiulo, Loeppky, Orduna ne, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 1, Poriya 2, Nikolov 15, Lagumdzija 17, Dirlic ne, Podrascanin 6, Bottolo 11, Tenorio ne. All. Medei. VALSA GROUP: Massari 2, Meijs, Mati, Sanguinetti 8, Stankovic ne, Davyskiba 6, Gollini (L), De Cecco, Anzani 2, Buchegger 8, Federici (L), Rinaldi. All. Giuliani. Arbitri: Carcione (RM) e Simbari (MI). Parziali: 25-11 (21’), 25-17 (26’), 25-20 (34’). Note: spettatori 2.720;battutete 14, ace 16, muri 9, attacco 52%, ricezione 50% (32%).bs 12, ace: 0, muri: 2, attacco 41%, ricezione 32% (17%). Lafa valere la legge dell’Eurosuole Forum e annienta con un 3-0 stile massacro le velleità di. Il gruppo di Medei fa 5 su 5 nel suo palazzetto e rende a dir poco traumatico il ritorno adi Giuliani, ex e settempedano doc.