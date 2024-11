Thesocialpost.it - Jannik Sinner trionfa, ma Anna Kalinskaya non c’è: e si scatena il gossip

Leggi su Thesocialpost.it

ha conquistato il primo trionfo per un tennista italiano alle ATP Finals di Torino, chiudendo così un’ta straordinaria win un torneo che lo ha vistore senza perdere nemmeno un set. Il pubblico di Torino ha acclamato il numero 1 al mondo, che è stato accompagnato e celebrato dai tifosi, dal suo staff e dalla sua famiglia. Un’assenza però ha fatto discutere gli appassionati di: quella di, la fidanzata del campione, che non era presente per assistere alla vittoria del compagno. La sua mancata partecipazione ha alimentato le voci di una presunta crisi tra i due.L’assenza dia Torinofanno coppia da diverso tempo e sono sempre stati molto uniti, come si è visto durante eventi importanti come Wimbledon e gli US Open, dove entrambi si sono supportati a vicenda.