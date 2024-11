Gaeta.it - Incendio devastante a Prossedi: soccorsa una donna, muore il cane

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unsi è sviluppato nella mattinata di lunedì in una casa situata a, attirando l’attenzione dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Terracina e Frosinone. L’intervento tempestivo delle autorità ha evitato conseguenze più gravi, sebbene la situazione sia stata critica. Laresidente nell’abitazione è statadai vicini, ma il rogo ha portato alla morte del suoa causa delle esalazioni tossiche.Intervento dei vigili del fuoco e soccorsiL’allerta per l’è scattata attorno alle prime ore del mattino. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno dovuto affrontare una situazione complicata. Il fuoco si era diffuso rapidamente, interessando principalmente il piano terra dell’immobile. Grazie alla prontezza degli operatori, il rogo è stato domato in tempi brevi, evitando che l’si propagasse ulteriormente e causasse danni alle abitazioni circostanti.