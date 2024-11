Terzotemponapoli.com - Il Passatempo Attuale di Ventura: Il Golf e il Calcio

Giampiero, ex allenatore della Nazionale italiana, ha rilasciato recentemente un’intervista al Quotidiano di Puglia. L’ex commissario tecnico, dopo una lunga carriera nel mondo del, ha deciso di dedicarsi al, unche lo appassiona: “Mi diverte moltissimo, dopo 45 anni nelho finalmente trovato il tempo per me stesso. Gioco tra Bari e Torino, ma continuo a seguire ilcon attenzione, in particolare la Nazionale che ci sta regalando grandi soddisfazioni, nonostante la battuta d’arresto di ieri. L’orizzonte è proiettato verso il futuro”, ha dichiaratoriguardo gli azzurri.La Decisa Posizione disul Ritorno in PanchinaNel corso dell’intervista,ha parlato anche della sua carriera da tecnico. “Ho ricevuto proposte interessanti per tornare in panchina, ma credo fermamente che quando prendi una decisione, sia importante portarla avanti”, ha sottolineato.