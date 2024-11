Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parla Zoff

L’ex portiere (anche) die Juventus Dino, campione del mondo nel 1982 e ct dell’Italia dal 1998 al 2000, è intervenuto a 1 Station Radio. Hato nondel club partenopeo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Prestazione in chiaroscuro dell’Italia, ieri.“La Francia è forte, ma abbiamo preso gol su palle inattive. Non credo sia stato un calo mentale dopo la vittoria contro il Belgio, perché era importante arrivare primi nel girone. Purtroppo la gara di ieri non è andata bene, ma dobbiamo dare un voto positivo alla Nazionale di Spalletti dopo i disastri precedenti. Giusto criticare Vicario? Non è l’unico colpevole, bisognerebbe tornare alla marcatura a uomo. Ma, ad ogni modo, i gol arrivano anche per la bravura degli avversari”.