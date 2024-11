Gaeta.it - Iginio Massari presenta la sua autobiografia: un viaggio tra successi e sfide nel mondo della pasticceria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, considerato un’autorità rispettata nellamondiale, ha recentemente pubblicato la sua, ora disponibile in libreria. Questa opera edita da Baldini Castoldi e facente partecollana ‘I fenicotteri’, offre una panoramica completa sulla vita del maestro, illustrando il suo lungo e articolato percorso che l’ha condotto ai vertici dell’arte dolciaria. Con un’imponente lunghezza di 655 pagine, il libro è intitolato ‘. Giorni anni e mesi di una vita intensa‘ e racchiude in sé non solo la biografia autorevole dell’autore, ma anche riflessioni personali e storie che accompagnano il suo cammino.Un’opera che attraversa decenni di esperienzaLa pubblicazionesuasegna un momento importante nella carriera di