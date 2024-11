Gaeta.it - Furbara: disservizi idrici segnalati, il sindaco Gubetti interviene prontamente

Un problema di approvvigionamento idrico ha colpito recentemente la località di, evidenziando disagi per i residenti di questa area servita dall'acquedotto delle Ferrovie dello Stato. La situazione è stata portata all'attenzione delle autorità competenti, sollecitando un intervento immediato per garantire il ripristino del servizio essenziale. La comunicazione ufficiale proviene daldi Cerveteri, Elena, la quale ha fornito aggiornamenti sulle misure adottate per affrontare l'emergenza.Problemi di approvvigionamento idrico aNelle ultime ore, diversi cittadini dihanno segnalato l'assenza di servizio idrico, creando notevoli disagi per la comunità. La problematica è stata comunicata alanche dalla Stazione dei Carabinieri di Campo di Mare, che ha ringraziato ilper l'attenzione e il supporto nella risoluzione di questa situazione critica.