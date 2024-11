Fuga da Report | Ranucci crolla al 61% non bastano gli scoop su Vannacci e Cosenza

Secoloditalia.it - Fuga da Report: Ranucci crolla al 6,1%, non bastano gli “scoop” su Vannacci e Cosenza

Dal 13,7% del 27 ottobre al 9 della domenica successiva, dal 7,6 per cento del 10 novembre al 6,1 di ieri sera: sprofondano sempre di più gli ascolti disu Rai3 sceso ieri ad appena 1.243.000 spettatori. La scorsa settimana la trasmissione di Sigfridoaveva interessato 1.362.000 spettatori catturando oltre 7 telespettatori su cento. Continua ladi telespettatori e nona spiegare l’emorragia di ascolti la concorrenza delle altre trasmissioni. Più plausibile il disamore del pubblico, che ha seguito con interesse il conduttore e i suoi annunciati, rivelatisi di volta in volta ingigantiti dal battage mediatico.: una continua emorragia di ascoltiDopo essere andato sul sicuro con i casi del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano prima e il “finto” sul suo successore Alessandro Giuli (aveva addirittura lasciato intendere che potesse essere a rischio la sua poltrona al Collegio romano), gli ascolti sono andati via via scemando.