Flexible Autos | nuovi servizi e formazione in un evento esclusivo a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore di, durante la presentazione in anteprima del rinomato film “Il Gladiatore”,ha svelato importanti novità riguardanti i proprie le future iniziative aziendali. L’azienda opera in oltre 22.000 località distribuite in 120 paesi e si rivolge principalmente alle agenzie di viaggio, posizionandosi come broker nel settore del noleggio mezzi. Il manager director Alessandro Patacchiola ha dibattuto sulle strategie di qualità, competitività e innovazione tecnologica che l’azienda intende perseguire.La strategia di mercato disi distingue per un approccio deciso nel mercato del noleggio, mirando a fornire ai propri partner tutto ciò che serve per servire al meglio i clienti finali. In un contesto di mercato caratterizzato dalla concorrenza di fornitori tradizionali e broker B2C, l’azienda ha sviluppato un modello che punta a garantire uno integrato e privo di sorprese negative per chi viaggia.