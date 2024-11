Oasport.it - F1, GP Las Vegas 2024: programma, orari, tv, streaming. Attenzione al fuso

Siamo pronti per tornare in azione con il Mondiale di Formula Uno. Dopo due settimane di riposo dopo la tripletta Austin-Messico-San Paolo il Circus torna nuovamente negli States, per dare il via alla tripletta conclusiva del campionato. Si correrà, infatti, il Gran Premio di Las, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale, sul tracciato cittadino denominato LasStrip Circuit.Cosa dovremo attenderci dalla tappa del Nevada? Max Verstappen, dopo quanto messo in scena ad Interlagos vuole chiudere i conti a livello di quarto titolo iridato, senza dover attendere le ultime tappe di Qatar (Lusail) e Abu Dhabi (Yas Marina). Lando Norris sembra ormai rassegnato a fare da spettatore al titolo dell’olandese, con la chance sprecata in Brasile che brucia ancora.La Ferrari, invece, cerca ancora un successo di tappa dopo Austin e Messico, su un tracciato che sembra ideale per la SF-24.