Sport.quotidiano.net - Eccellenza Pareggio in rimonta per le zebre. Mapelli approfitta di una mischia in area

Leggi su Sport.quotidiano.net

montespertoli 1 massese 1 MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi (76’ Gasparri), Anichini, Lotti, Maltomini, Biliotti (80’ Cremonini). A disp.: Romano, Biagi, Conti, Liberati, Asara, Mangani, Lensi. All.: Sarti. MASSESE: Mariani,, Quilici, Brizzi (59’ Lorenzini), Romiti (48’ Cecilia), Bossini (66’ Favret), Bertipagani (65’ Bartolomei), Costanzo, Buffa, Anich, Goh (76’ Pasquini). A disp.: Cozzolino, Banti, Nannipieri, Lazzini. All.: Pisciotta. Arbitro: Giovannini di Prato (assistenti Rama di Livorno e La Veneziana di Viareggio). Marcatori: 10’ Biliotti; 74’. MONTESPERTOLI – Una rete per parte e al Molino del Ponte di Baccaiano Montespertoli e Massese si spartiscono la posta in palio. Mister Pisciotta deve ancora fare a meno di capitan Vignali e del difensore Andrei, ma davanti può contare sulla coppia Buffa-Goh con quest’ultimo che viene dalle splendida doppietta di mercoledì scorso negli ottavi di Coppa Italia a Viareggio.