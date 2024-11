Gaeta.it - Cresce la domanda di passaporto in Abruzzo: oltre 240 richieste nei nuovi uffici postali

Facebook WhatsAppTwitter In, il servizio di richiesta e rinnovo delintrapreso attraverso gliha registrato un notevole successo, con240già effettuate. Questa iniziativa, parte del progetto “Polis”, ha avuto avvio a maggio e sta progressivamente trasformando il modo in cui i cittadini abruzzesi gestiscono la documentazione per i viaggi.Il servizio di richiestanegliIl progetto “Polis” è il frutto di una collaborazione tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo servizio è stato implementato inizialmente in 14della provincia dell’Aquila e poi esteso a luglio in ulteriori 25delle altre province abruzzesi. La proposta di richiedere ilpresso uno postale significa che i cittadini ora hanno la possibilità di aprire la pratica direttamente senza doversi recare in questura.