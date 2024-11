Gqitalia.it - Come costruire davvero i muscoli quando ci si allena

Mettere sunon è un'impresa da poco e sia che si pratichi sollevamento pesi da anni o si abbia appena iniziato, per capirefarlo attraverso l'mento, dobbiamo innanzitutto accettare che l'aumento delle dimensioni e della forza siano due cose nettamente distinte. Certo, il sollevamento per la crescita muscolare o ipertrofia, per usare un termine scientifico, produrrà un aumento della forza lungo il percorso e viceversa, ma il modo in cui ci sici avvicinerà principalmente all'uno o all'altro obiettivo.Qual è la migliore routine dimento da conoscere per saperemettere sucorrettamente? A differenza delle dicerie di un tempo, non ha nulla a che vedere con le quattro serie da 10, le ripetizioni a tempo o gli esercizi specifici. In effetti,non dipende tanto da cosa si fa ma, piuttosto, dalo si fa.