ASCOLTI TV 17 NOVEMBRE 2024 | BOTTO RAI SPORT TRA ITALIA-FRANCIA 358% E IL TRIONFO DI SINNER 208% RESISTE LA ROSA DELLA VENDETTA 141%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 17 NOVEMBRE 2024: BOTTO RAI SPORT TRA ITALIA-FRANCIA (35,8%) E IL TRIONFO DI SINNER (20,8%), RESISTE LA ROSA DELLA VENDETTA (14,1%)

TV 17• Domenica •Glitv del 17con l’incontro calcisticoe la vittoria di Jannikagli ATP Finals. Ecco tutti i dati di ieri. GruppiR A I24H – 37.78PT – 45.98M E D I A S E T24H – 35.48PT – 32.16Uno Mattina in Famiglia – 579 16.82Tg1 + Medicina – 949 19.63 + 1035 19.57Uno Mattina in Famiglia – 1284 20.90Santa Messa del Papa – 1156 17.30A Sua Immagine – 1527 19.48Angelus – 1951 22.09Linea Verde – 2032 19.89 + 2939 24.12Tg1 + Libri – 3743 26.09 + 3161 22.06Pres. Domenica In – 1985 13.45Domenica In – 2183 16.32 + 1840 15.99Domenica In: Saluti di Mara – 1549 13.51Da Noi. A Ruota Libera – 1819 13.13L’Eredità Weekend – 2394 14.00L’Eredità Weekend – 3120 16.02 (finale 3168 15.98)Tg1 – 4281 20.81Rai– 4048 21.