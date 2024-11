Ilgiorno.it - Arianna Becheroni e il talento seriale: da “Bang Bang Baby alla serie Never too late

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 novembre 2024 – “La nostra generazione ha la responsabilità e il compito di fare la differenza”., 20 anni, attrice milanese, sarà Maria, la protagonista dellatoo, da mercoledì su RaiPlay. Dieci gli episodi, scritti da Camilla Paternò, Federica Pontremoli e Simona Coppini, in collaborazione con Salvatore de Chirico, che dirige lainsieme a Lorenzo Vignolo. Siamo nel 2038: l’aria è irrespirabile, il contatto con la natura è vietato, c’è il “green-lockdown“ e ci sono cinque ragazzi che si ribellano. Chi è Maria? “Una ragazza fermissima nelle sue idee. In questo è molto diversa da me: ogni giorno imparo qualcosa di più dvita, cresco, mi metto in discussione. Lei è spaccata in due, tra madre e padre. Mafine farà una bella evoluzione.