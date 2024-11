Ilrestodelcarlino.it - Turismo, è boom di arrivi. Ecco i nuovi cartelli storici

A Bondeno ilsta bene. Lo certificano i dati periodicamente rilasciati dagli enti istituzionali sovracomunali che per il territorio matildeo da almeno tre anni parlano di aumenti dei pernottamenti in doppia cifra. Merito è sicuramente dei gestori dei servizi di accoglienza, ma anche il Comune vuole fare la propria parte, con l’inaugurazione di un piano biennale per il totale rifacimento e l’implementazione della segnaletica storica, turistica e informativa. Il primo passo in questa direzione è già stato compiuto, con uno stanziamento da 25 mila euro approvato nei giorni scorsi dalla Giunta volto alla sostituzione di tutti idi tipo turistico (quelli di colore marrone) presenti nei 175km quadrati del comprensorio comunale. Il finanziamento proviene dai rimborsi assicurativi post tromba d’aria, che appunto fra i 40 milioni di euro di danni causati al territorio aveva anche provocato la rottura di una quantità ingente di cartellonistica di vario genere.