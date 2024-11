Ilveggente.it - Sinner-Fritz, finale Atp Finals: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

è ladelle Atp2024:, statistiche, notizie,tv ingratis. No, di fronte a Jannik, nella finalissima delle Atp2024, non ci sarà come dail numero 2 al mondo Sascha Zverev. Tra l’azzurro e il suo primo titolo di “Maestro” è rimasto solo lo statunitense Taylor, che l’altoatesino aveva già affrontato nel girone e battuto con un doppio 6-4. Il tennista a stelle e strisce ieri nella prima semisi è preso lo scalpo del tedesco, confermando di essere una delle sue bestie nere: ha approfittato di uno Zverev poco costante e che, come spesso gli è capitato in passato, è crollato proprio sul più bello, nonostante si fosse presentato a Torino in splendida forma.Atptv in– Il Veggente (Ansa)Il californiano si è imposto al termine di una maratona durata tre set (e oltre due ore di gioco), spuntandola al tie break del terzo parziale (6-3 3-6 7-6) e staccando un pass per la prima volta in carriera per l’atto conclusivo delle(traguardo che da lunedì prossimo gli consentirà di diventare il numero 4 del ranking Atp).