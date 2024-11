Ilgiorno.it - San Gregorio Taumaturgo: vita e miracoli del santo del 17 novembre"

San: ildel 17Il 17la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San, noto anche comedi Neocaesarea. Questo, vissuto tra il III e il IV secolo, è famoso per i suoi numerosie per il suo profondo impatto sulla diffusione del cristianesimo nell'Asia Minore. La suae le sue opere lo hanno reso un modello di fede e virtù per i fedeli di tutto il mondo. Chi era San? Sannacque intorno al 213 d.C. in Neocaesarea, nell'attuale Turchia. Originariamente pagano, si convertì al cristianesimo dopo aver incontrato Origene, uno dei più grandi teologi del suo tempo. Sotto la guida di Origene,approfondì la sua conoscenza delle Sacre Scritture e della dottrina cristiana, emergendo come un eccellente oratore e teologo.