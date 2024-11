Agi.it - Ruud, "che stress giocare contro Sinner. La sua potenza? Basta vederlo dal vivo"

AGI -è difficile, è terribilmenteante. Parola di Casper. Dopo la dura lezione subita sabato in semifinale alle Atp Finals, il tennista norvegese ha spiegato perché Jannikè un fenomeno. "Con lui si ha l'impressione che, a meno che non si colpisca una palla con un'ottima profondità o vicino alla linea laterale - ha detto il n.6 del modo - e anche se si colpisce vicino alla linea laterale ma non abnza velocemente, lui te la ribatterà di nuovo. Sai che non appena non colpisci con la dovuta profondità lui sarà lì e cercherà di punirti. Naturalmente, anche lui commette errori come tutti gli altri giocatori, ma non così tanti. Fai dei colpi bellissimi". "Quindi èante perché per una frazione di secondo ogni volta prima di tirare un colpo, sai che se non lo fai bene, potresti essere punito nel colpo successivo - ha aggiunto - è anche mentale.