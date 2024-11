Iodonna.it - Ruth Beckermann, regista di “Favoriten”: «In quell’aula c’è il futuro»

Esci dalla proiezione die vorresti saperne di più. Vorresti un sequel. Hai appena contemplato la vita di 25 piccoli individui, bambine e bambini tra i sei e i dieci anni e della loro maestra. Li hai visti crescere anno dopo anno, discutere (fantastiche discussioni), mostrare potenziali, esprimere idee, disperarsi per un voto, prepararsi per la battaglia che seguirà. E ti chiedi: e poi? Che cosa sarà di loro? Il sogno di Samira dopo la Scuola: «Aprire una trattoria con menu rom e italiano, come me» X– documentarista pluripremiata che, con Waldheims Walzer, affrontò un passato rimosso, quello che il suo connazionale Kurt Josef Waldheim, ex segretario generale delle Nazioni Unite, mai avrebbe voluto venisse allo scoperto, la connivenza col nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale – oggi vuole occuparsi diprossimo.